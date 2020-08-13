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МИД России заявил о беспрецедентном внешнем давлении на белорусские власти
13.08.2020 16:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: voennoedelo.com
Российский МИД усмотрел в белорусских событиях «отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию".
"Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - цитирует
"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Беларуси. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - добавила Захарова.
Представитель МИД подтвердила заинтересованность России «в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси».
«Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", - сказала Захарова.
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Российский МИД усмотрел в белорусских событиях «отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и...
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