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МИД России заявил о беспрецедентном внешнем давлении на белорусские власти

13.08.2020 16:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: voennoedelo.com

Российский МИД усмотрел в белорусских событиях «отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию".

"Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию", - цитирует РИА Новости официального представителя российского МИД Марию Захарову.

"Мы внимательно следим за событиями, которые происходят в последние дни в Беларуси. Мы обеспокоены поступающей информацией о связанных с нарушением порядка инцидентах на улицах ряда белорусских городов, которые имели место после состоявшихся президентских выборов", - добавила Захарова.

Представитель МИД подтвердила заинтересованность России «в устойчивой внутриполитической ситуации в Беларуси».

«Рассчитываем, что в скором времени обстановка в стране нормализуется и вернется в спокойное русло", - сказала Захарова.

 
 
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Российский МИД усмотрел в белорусских событиях «отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и...
 
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