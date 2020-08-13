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Начальник УВД Гродненской области попросил простить

13.08.2020 17:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский попросил работников гродненского предприятия "Химволокно" простить сотрудников милиции, которые "сделали вам больно".

"Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно", - заявил Синявский, которого цитирует портал tut.by.

Сообщается, что в Гродно сотрудники "Химволокна" вышли требовать справедливых выборов, собралось более двух сотен человек. Успокаивать рабочих приехал мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.

"Кто дал команду фас - бить безоружных людей?!" - возмущенно кричат рабочие. Из толп доносится, что почти у каждого тут родственники и знакомые пострадали от избиений на улицах Гродно после выборов.
 
Теги: Гродно
 
 
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Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский попросил работников гродненского предприятия "Химволокно" простить сотрудников милиции, которые "сделали вам...
 
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