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Центр Минска стал в 8-балльных пробках

13.08.2020 18:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Большие пробки образовались в четверг вечером в центре Минска, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс-пробки".

Tрудности с проездом наблюдаются на проспекте Независимости - район площади Победы в обе стороны, ст. м. "Площадь Якуба Колоса", ст. м. "Академия наук".

Стоят машины на улицах Сурганова, Академическая, Якуба Коласа, Ульяновская, Первомайская, Ленина, Козлова, Змитрока Бядули, Янки Купалы, Городской вал, Немига, Бобруйская, Кальварийская.

Есть проблемы с проездом частично вне центра – улицы Аранская, Аэродромная, Орловская, Ванеева, Долгиновский тракт, проспект Независимости в районе ст. м "Восток", проспект Дзержинского возле ст. м. "Петровщина".

В 17 часов ГАИ начала перекрывать для движения автомобилей подъезды к центру города. Но причина пробок не только в этом - столичные водители едут с минимальной скоростью и сигналят. 
 
Теги: Минск
 
 
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Большие пробки образовались в четверг вечером в центре Минска, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс-пробки".
 
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