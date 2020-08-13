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В Беларуси работники предприятий выходят на стихийные митинги

13.08.2020 18:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске и других городах Беларуси в четверг работники различных организаций и предприятий выходят на стихийные митинги.

В Минске, по информации корреспондентов агентства "Интерфакс-Запад", других СМИ, Telegram-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники "Белмедпрепаратов", "Керамина", строители различных организаций.

По информации белорусского бюро "Радио свобода", на "Керамине" вышли протестовать порядка 400 человек, в том числе начальники цехов, руководство маркетинга.

Несколько сотен сотрудников, "которые задают актуальные вопросы" руководству предприятия, собралось также на ОАО "БелАЗ" (Жодино), сообщает Onliner.by."Также рабочие требуют не закрытой встречи за проходной, а открытого собрания на городском стадионе", -информирует издание. Позже появилась информация, что они вернулись на свои рабочие места после того, как мэр города пообещал заводчанам и другим жителям города еще одну встречу вечером.

Телеграм-каналы распространяют видео с митинга на ОАО "МАЗ".

Против насилия выступили медики 1-й, 4-й и 6-й городских клинических больниц, городской стоматологической поликлиники N1. По информации СМИ, планируют выйти на протест и работники скорой помощи.

Telegram-каналы также сообщают, что работники МАПИД (одно из крупнейших строительных предприятий страны) вышли на улицу перед заводом.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске и других городах Беларуси в четверг работники различных организаций и предприятий выходят на стихийные митинги.
 
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