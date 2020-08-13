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Прогноз погоды на 14 августа

13.08.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Прогноз погоды на 14 августа

Северные ветра принесли прохладную погоду. Средняя температура сейчас ниже нормы. Но уже в выходные вновь вернется тепло. И дождей будет не много.

Завтра, 14 августа, погоду будет определять область высокого давления, и в нашу страну продолжат поступать прохладные воздушные массы северных широт. В итоге температура будет понижаться, а северный ветер усилит ощущение холода. 

В пятницу облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Влажность до 70 процентов. Ночью и утром будет сгущаться слабый туман. Ветер северный, северо-западный слабый. Атмосферное давление будет расти.

В 8 утра температура воздуха составит от +11°C по востоку до +13°C по западу, в низких местах до +6°C…+8°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет еще на 3-5 градусов прохладнее. Зато к середине дня воздух прогреется, и на столбиках термометров будет от +17°C по Витебской области до +24°C по Брестской. К вечеру температура немного понизится – от +15°C в северных районах до +20°C в южных.

В субботу вновь начнет поступать более теплый воздух, и температура будет постепенно повышаться. Ночью ожидается +7°C…+14°C, днем от +20°C по востоку до +29°C по западу страны. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. В воскресенье еще потеплеет. В разгар дня +24°C+29°C. И лишь в восточных регионах ожидаются кратковременные осадки.

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Северные ветра принесли прохладную погоду. Средняя температура сейчас ниже нормы. Но уже в выходные вновь вернется тепло. И дождей будет не много. Завтра, 14...
 
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