"Он должен был жить" Погибшего на Пушкинской Александра Тарайковского семья искала двое суток

Свабода . По официальной версии, у него в руках взорвалось взрывное устройство. Родственники в это не верят, передает радио





По словам жены, 10 августа около 20:00 они вернулись с дочерью с прогулки.





"Он был очень возмущен тем, что людей задерживают, стреляют. Узнал, что там собираются люди, и сказал, что пойдет в свою квартиру в том районе - рассказывает женщина. - При нем ничего не было: шорты, белая майка, телефон. Паспорт его у меня. У него там квартира рядом".





Около 22:30 Александр позвонил жене и сказал, что идет домой. С этого момента семья не имела никаких сведений, искали его в больницах и базах задержанных.





В версию, что муж погиб от взрывного устройства, женщина не верит.





"Ничего при нем не было, ничего этого он не умеет. Пошел в майке, шортах, с телефоном, — говорит она. - Не мог он ничего такого сделать"





Женщина говорит, что с Александром они официально не расписаны, имеют 3-летнюю дочь. Но у него есть отец, сестра.





"Почему им не сообщили? У него телефон был, можно же было в телефоне посмотреть номера, кому-то позвонить" - спрашивает женщина.





Когда 13 августа они после звонка журналистов обратились в Следственный комитет, им сказали, что Александр считается неопознанным. Однако уже через несколько часов после его смерти МВД и СК распространили информацию о его судимости, а значит, его идентифицировали.





Александр был осужден на 7 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть. Женщина говорит, что отсидел весь срок и вскоре судимость должны были с него снять.





"Он вступился за мать. Ее избил сожитель, а он вступился, и вот так. Мы особо не говорили никогда об этом", - говорит женщина.





"Мы из школы были втроем - рассказывает друг Александра. - Одного я похоронил, когда Саша был на зоне из-за мужчины матери, который избил ее до полусмерти, а Саша в состоянии аффекта бил его.





Он всегда старался работать не на государство. Делал автомобильные занавески. Сделал сайт hober.by, открыл ИП и пытался прокормить семью и маленькую дочь. Всегда был упрям, но очень жизнерадостный человек. Реально старался жить, пытаясь забыть свое прошлое. Сделал ремонт в квартире. Выплатил отцовский долг за квартиру и с чистой совестью ушел из жизни, борясь за счастливое будущее белорусского народа.





Вы расскажите о нем. Он должен был жить. Он должен был поднять маленькую дочь"





Друг говорит, что на видео, где зафиксирован момент смерти человека, тот очень похож на Александра.





На версию разрыва в руках того взрывного устройства реагирует так: "Что за бред?! Он работает в том районе. У него отец за 150 метров оттуда живет", - говорит друг.





Жене кто-то прислал видео из соцсетей, где виден момент гибели Александра. Она посмотрела его еще до опознания тела, которое произошло после 16 часов 13 августа.





"Я посмотрела видео еще до опознания, была надежда, что это не он. Я не знаю, почему он вышел вперед, один. Наверное, не думал, что будут стрелять. Факт, что его убили, кто будет наказан? Теперь будут говорить, что он сам виноват? Он вышел без оружия, почему вы не стреляли по ногам, по рукам?! - говорит жена. - У меня вопрос, будет ли заведено уголовное дело, будет ли кто-то за это наказан?»