Белорусы попросили Илона Маска запустить Лукашенко в космос

Белорусы предложили отправить Лукашенко в космос / Скриншот

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск отреагировал на пост в Twitter о протестах в Беларуси, пишет

Маск спросил у пользователей, чем он может помочь Беларуси. "Мне жаль это слышать. Чем мы можем помочь?" - написал Маск. В ответ пользователи призвали его распространить информацию о событиях в Беларуси или сделать публичное заявление по этому поводу.





Однако были и оригинальные предложения. Например, один из пользователей попросил, чтобы Лукашенко запустили в космос.





"Дайте Лукашенко ракету, чтобы он улетел. А если серьезно, то распространяйте, пожалуйста, информацию о том, что происходит в Беларуси по всему миру. Мы здесь одни, сражаемся с армией диктатора без какой-либо поддержки со стороны других стран", - написал Артем Бухал.



