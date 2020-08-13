ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Wargaming готовит релокацию сотрудников из Беларуси

14.08.2020 07:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Письмо о возможной релокации сотрудников в другие страны распространил основатель и глава Wargaming Виктор Кислый в связи с последними событиями в Беларуси. Бизнесмен отметил, что компания в первую очередь заботится о своих сотрудниках, поэтому окажет им финансовую и юридическую поддержку.

Приводим выдержки из письма.

«События последних дней не оставили никого равнодушными. Я и моя управленческая команда внимательно следим за ситуацией. Все последние дни я находился и нахожусь в постоянном контакте с нашими лидерами в Минске. Спасибо за выдержку и самообладание. Панике нет места в наших рядах.

Мы уже не раз сталкивались с неординарными вызовами в этом году и максимально оперативно справлялись с ними, не делая громких заявлений.

Мы были первой международной компанией, оказавшей оперативную помощь жителям китайской Ухани в начале февраля, закупив и адресно доставив в эпицентр эпидемии необходимое медицинское оборудование и средства защиты. Аналогичную помощь мы оказали и в Беларуси».

Кислый сообщил также, что «главной ценностью компании всегда были и остаются люди». В настоящее время, по его словам, готовится план «по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании».

Компания работает над вариантами удаленной работы по желанию: Киев, Питер, Никосия и другие варианты.

«Прямые контакты сотрудников, к которым вы можете обращаться, будут сообщены вам через руководителей подразделений. В свою очередь, мы просим вас беречь себя: он- и оффлайн. Пользуйтесь здравым смыслом. Мы придаем друг другу силы, стоя плечом к плечу. Мы опираемся на наши достижения как компания и как семья. Мы находили и будем находить решения для ваших проблем во всех случаях: текущих и возникающих в будущем. Компания всегда будет с пониманием относиться к ситуации и позиции каждого своего сотрудника», - пишет Кислый.

Напомним, в Беларуси после президентских выборов начались и уже пятые сутки проходят акции протеста тс требованием перемен в стране. Впервую ночь они длились 7 часов. За все время протестов задержано более 6 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. Разгоны демонстрантов сопровождаются особой жестокостью со стороны правоохранителей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Письмо о возможной релокации сотрудников в другие страны распространил основатель и глава Wargaming Виктор Кислый в связи с последними событиями в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Солигорские медики приняли участие в акции «Мы против насилия»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика