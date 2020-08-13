Wargaming готовит релокацию сотрудников из Беларуси

Письмо о возможной релокации сотрудников в другие страны распространил основатель и глава Wargaming Виктор Кислый в связи с последними событиями в Беларуси. Бизнесмен отметил, что компания в первую очередь заботится о своих сотрудниках, поэтому окажет им финансовую и юридическую поддержку.

Приводим выдержки из письма.

«События последних дней не оставили никого равнодушными. Я и моя управленческая команда внимательно следим за ситуацией. Все последние дни я находился и нахожусь в постоянном контакте с нашими лидерами в Минске. Спасибо за выдержку и самообладание. Панике нет места в наших рядах.

Мы уже не раз сталкивались с неординарными вызовами в этом году и максимально оперативно справлялись с ними, не делая громких заявлений.

Мы были первой международной компанией, оказавшей оперативную помощь жителям китайской Ухани в начале февраля, закупив и адресно доставив в эпицентр эпидемии необходимое медицинское оборудование и средства защиты. Аналогичную помощь мы оказали и в Беларуси».

Кислый сообщил также, что «главной ценностью компании всегда были и остаются люди». В настоящее время, по его словам, готовится план «по возможной релокации части сотрудников и членов их семей в другие страны в случае форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от компании».

Компания работает над вариантами удаленной работы по желанию: Киев, Питер, Никосия и другие варианты.

«Прямые контакты сотрудников, к которым вы можете обращаться, будут сообщены вам через руководителей подразделений. В свою очередь, мы просим вас беречь себя: он- и оффлайн. Пользуйтесь здравым смыслом. Мы придаем друг другу силы, стоя плечом к плечу. Мы опираемся на наши достижения как компания и как семья. Мы находили и будем находить решения для ваших проблем во всех случаях: текущих и возникающих в будущем. Компания всегда будет с пониманием относиться к ситуации и позиции каждого своего сотрудника», - пишет Кислый.