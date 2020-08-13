ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Бортич вышла на пикет против Лукашенко

13.08.2020 20:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Актриса Александра Бортич вышла в Москве на пикет против президента Беларуси Александра Лукашенко. Она выложила фото своей акции в Instagram в четверг, 13 августа.



«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала Бортич.

Артистка обратилась к гражданам Белоруссии, заявив, что те «заслужили эту правду, за которую борются сейчас». «Я верю, что вы ее добьетесь», — добавила она.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актриса Александра Бортич вышла в Москве на пикет против президента Беларуси Александра Лукашенко. Она выложила фото своей акции в Instagram в четверг, 13 августа.
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД России прокомментировал ситуацию в Беларуси: «Отслеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика