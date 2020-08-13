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Александра Бортич вышла на пикет против Лукашенко
Источник материала: Партизан
Актриса Александра Бортич вышла в Москве на пикет против президента Беларуси Александра Лукашенко. Она выложила фото своей акции в Instagram в четверг, 13 августа.
«Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала Бортич.
Артистка обратилась к гражданам Белоруссии, заявив, что те «заслужили эту правду, за которую борются сейчас». «Я верю, что вы ее добьетесь», — добавила она.
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Актриса Александра Бортич вышла в Москве на пикет против президента Беларуси Александра Лукашенко. Она выложила фото своей акции в Instagram в четверг, 13 августа.
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