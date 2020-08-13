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Тема вечерней и ночной безопасности, возможности свободно перемещаться по центру города и вопросы оплаты труда строителей. Трудовые коллективы встретились с представителями власти

13.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тема вечерней и ночной безопасности, возможности свободно перемещаться по центру города и вопросы оплаты труда строителей. Трудовые коллективы встретились с представителями власти

В четверг, 13 августа, по просьбе трудовых коллективов некоторых предприятий состоялись встречи с представителями руководства области и города. Среди прочих вопросов, которые поднимали работники, в частности, предприятия «Гродножилстрой», тема вечерней и ночной безопасности, возможности свободно перемещаться по центру города, вопросы оплаты труда строителей, а также перспективы развития отрасли. В ходе беседы руководство предприятия и области договорились о повторной встрече с коллективом в понедельник, где пообещали дать ответы на все поставленные вопросы, передает «Гродно Плюс».


ВЛАДИМИР  ДЕШКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

— Мы продолжим диалог в понедельник в 14.00. Я думаю, все подразделения «Гродножилстроя» определят своих уполномоченных, определим форму встречи, на территории предприятия.

Подобная встреча состоялась и на «Химволокно». Здесь присутствовал председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой, руководство милиции, прокуратуры. У начальника УВД Гродненского облисполкома спросили  о чрезмерной жестокости сотрудников милиции при задержаниях.

ВАДИМ СИНЯВСКИЙ,  НАЧАЛЬНИК УВД ГРОДНЕНСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА:

Тема вечерней и ночной безопасности, возможности свободно перемещаться по центру города и вопросы оплаты труда строителей. Трудовые коллективы встретились с представителями власти

— Я буду слушать все, что люди хотят сказать в адрес милиции.  Мне стыдно за отдельные действия, которые были проявлены. Но у нас выхода другого не было в отдельных ситуациях. И там, где мы причинили необоснованный ущерб, в том числе, и физический вред здоровью наших граждан. Мы обязательно разберемся. Я вам это обещаю.

МЕЧИСЛАВ ГОЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:

— Добрый день, уважаемые гродненцы. Мое было волеизъявление приехать вместе с Вадимом Ивановичем, и встретиться с вами. Услышать все моменты, которые были озвучены. Я надеюсь после этой встречи таких вопросов у нас не возникнет. Что касается города. Какие бы акции у нас не проходили, уважаемые гродненцы, я хочу вам сказать спасибо, что вы не разрушили ни скамеек, ничего не разбили. Я вас прошу, наш город прекрасный, о нем можно говорить и говорить, и мы вместе с вами делаем его классным.

Также власти города уверили, что слухи о приостановлении работы дошкольных учреждений образования необоснованны. Все они работают в штатном режиме. Что же касается школ, то сейчас продолжается  подготовка учреждений к новому учебному году, проведены ремонты, полностью сформирован кадровый потенциал. Отметим, 1 сентября за парты гродненских школ сядут 40 тысяч учеников.

grodnoplustv.by

 
Теги: Гродно
 
 
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В четверг, 13 августа, по просьбе трудовых коллективов некоторых предприятий состоялись встречи с представителями руководства области и города. Среди прочих...
 
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