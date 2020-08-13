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Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия

13.08.2020 20:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали президента Белaруси отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса

Лидеры сразу четырех стран выступили с совместным обращением к президенту Белaруси Александру Лукашенко, призвав того отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. Документ опубликован одновременно на сайтах президента Польши Анджея Дуды, президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Латвии Эгилса Левитса и президента Литвы Гитанаса Науседы.

«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», — говорится в документе.

Авторы обращения также призывают власти Белaруси освободить всех задержанных участников акций протеста и отказаться от новых арестов, а также немедленно начать диалог с представителями оппозиции. Для этого лидеры четырех стран считают необходимым создать «круглый стол» по национальному примирению, состоящий из представителей власти и гражданского общества.

«Если белорусские власти выполнят эти требования, то двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми. Изоляция — это не путь к процветанию и развитию любой нации», — предупредили подписавшие обращение президенты, предложив свое посредничество в деле мирного выхода из кризиса.

Накануне, 12 августа, Науседа предупредил, что в случае отказа Минска принять план мирного урегулирования ситуации в отношении страны могут быть введены санкции.

В четверг, 13 августа, с осуждением действий белорусских властей по подавлению протестов в стране выступил Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, призвавший ЕС продемонстрировать свою «четкую реакцию».
 
Теги: Минск
 
 
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Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии призвали президента Белaруси отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество...
 
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