|
Против насилия: женщины, медики и просто прохожие на мирной акции - видео
13.08.2020 19:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Женщины всей Беларуси выходят на мирные акции. Они берут на демонстрации детей и призывают остановить насилие. В Минске несанкционированные акции начинаются на Комаровском рынке. Затем женщины и девушки выходят на центральные улицы, проспекты и площади.
Участников цепей солидарности в каждом городе становится больше и больше, к ним присоединяются обычные прохожие, автомобилисты поддерживают.
К акции протеста второй день подряд подключаются медики, с плакатами вышли врачи Минска и Гродно. Призывы главы Минздрава не поддерживать уличные протесты не сработали.
Смотрите на нашем видео, как на уличных протестах люди улыбаются, машут и аплодируют.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женские акции солидарности против насилия второй день подряд проходят в Минске и регионах, к ним присоединяются медики. Смотрите на видео Sputnik, сколько людей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)