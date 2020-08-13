Против насилия: женщины, медики и просто прохожие на мирной акции - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Женщины всей Беларуси выходят на мирные акции. Они берут на демонстрации детей и призывают остановить насилие. В Минске несанкционированные акции начинаются на Комаровском рынке. Затем женщины и девушки выходят на центральные улицы, проспекты и площади.

Участников цепей солидарности в каждом городе становится больше и больше, к ним присоединяются обычные прохожие, автомобилисты поддерживают.

К акции протеста второй день подряд подключаются медики, с плакатами вышли врачи Минска и Гродно. Призывы главы Минздрава не поддерживать уличные протесты не сработали.

Смотрите на нашем видео, как на уличных протестах люди улыбаются, машут и аплодируют.