ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Киевский национальный университет может отобрать у Лукашенко звание почетного доктора

13.08.2020 21:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил нынешний ректор вуза.

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в сентябре может отменить звание почетного доктора президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Об этом сообщил проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Такой вопрос будет рассматривать Ученый совет, который и присваивает такие почетные звания", - подчеркнул Бугров

По его словам, Ученый совет собирается во время учебного года, и, скорее всего, будет рассматривать данный вопрос в сентябре.

Также он добавил, что как член ученого совета выступает "за" лишение Лукашенко звание почетного доктора КНУ.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор вуза Леонид Губерский.

Ранее инициативная группа выпускников и студентов КНУ им. Шевченко обратилась к ректору и членам ученого совета университета отменить звание почетного доктора КНУ Лукашенко.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны, Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года, участвовал  в них уже в шестой раз.

По данным официального экзит-полла (единственного разрешенного в стране), Лукашенко получил 79,7%, а кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская – 6,8%.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, не дожидаясь завершения подсчета голосов, фактически объявила Александра Лукашенко победителем выборов и призвала остальных кандидатов «признать свое поражение, поздравить победителя и не волновать народ».

После этого по всей Беларуси возобновились акции протеста, во время которых произошли кровавые столкновения с силовиками. Из разных городов страны поступали сообщения о фальсификациях. 

ОМОН применил против митингующих водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.  Тысячи людей были задержаны и избиты силовиками, как минимум два протестующих погибли.

Евросоюз, США, НАТО и Совет Европы констатировали, что выборы в Беларуси не были ни прозрачными, ни демократическими, и призвали официальный Минск уважать права и свободы граждан. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диплом почетного доктора Лукашенко вручил нынешний ректор вуза.
 
Новости дня
Новости разные
 
С ОНТ уходит Дмитрий Семченко — глава президентского пула журналистов на канале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика