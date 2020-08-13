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Тренер брестского «Динамо» призвал силовые структуры остановить насилие

13.08.2020 20:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский призвал силовые структуры остановить насилие у себя в Instagram.


Фото: ФК «Динамо-Брест»

— Я, Василий Хомутовский, экс-вратарь национальной сборной Беларуси, ныне тренер вратарей брестского «Динамо». Обращаюсь ко всем сотрудникам силовых структур, особенно к офицерам.

Во время президентских выборов избирателями, наблюдателями были зафиксированы многочисленные нарушения. Граждане нашей страны вышли на мирные акции согласно статье 35 нашей Конституции. Против них была применена неадекватная сила, а также спецсредства. Людей избивали и арестовывали. Есть убитые и раненые.

Некоторые из ваших коллег уже взяли кровь на руки. Граждане нашей страны просят только одного: честных выборов и справедливого подсчета голосов. Призываю всех сотрудников спецслужб, выходящих на усиления и дежурства, не применять силу против мирных граждан своей страны, — сказал Хомутовский.

 
Теги: Брест
 
 
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