Караев: Любая революция, любой хаос порождает упадок жизни населения

Источник материала: ОНТ

Любая революция, любой хаос порождает упадок жизни населения, прекращается работа экономики, правоохранительные органы перестают работать. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире программы «Марков. Ничего личного».

Он отметил, что нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны.

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