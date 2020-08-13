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Караев: Любая революция, любой хаос порождает упадок жизни населения

13.08.2020 21:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Караев: Любая революция, любой хаос порождает упадок жизни населения

Любая революция, любой хаос порождает упадок жизни населения, прекращается работа экономики, правоохранительные органы перестают работать. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в эфире программы «Марков. Ничего личного».

Он отметил, что нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны.

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Любая революция, любой хаос порождает упадок жизни населения, прекращается работа экономики, правоохранительные органы перестают работать. Об этом заявил министр...
 
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