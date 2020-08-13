ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кочанова: Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний. А про фальсификацию выборов слышать не хочет?

14.08.2020 07:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова обратилась к белорусам. Она заявила, что президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний. В вечернем эфире телеканала «Беларусь 1» она заявила, что народ сделал свой выбор на выборах президента и нужно остановить самоуничтожение.



«Дорогие белорусы! Меньше недели назад состоялись выборы президента Республики Беларусь. Народ сделал свой выбор. Но все, что начало происходить дальше, — является беспрецедентной попыткой разрушить то, чем мы всегда гордились, — нашу мирную жизнь, — и разделить общество. У нас не должно быть конфронтации.

Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни.

Сейчас идет интенсивная работа в этом направлении, уже на вечер сегодняшнего дня выпущены более тысячи человек под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние — переданы под расписку родителям.

Очевидно, что всем нам не нужна драка, не нужна война. Минск всегда был тихим и спокойным. Давайте прекратим самоуничтожение. Мы не должны разрушать собственными руками все, что создали за годы независимости нашей страны. Нам нужно сохранить мир и спокойствие для нас и наших детей.

От имени депутатского корпуса Беларуси я призываю всех остановиться. Будем благоразумны», — заявила глава Совета Республики Наталья Кочанова.

Напомним, со дня выборов в Беларуси идут акции протестов, которые периодически перерастают в стычки с силовиками. С 9 августа были задержаны более 6,7 тысячи человек. Некоторых уже стали отпускать: минувшей ночью из ЦИП на Окрестина отпустили более 100 человек, начинают выпускать людей из ИВС в Жодино. Судя по всему, освобождать стали тех, у кого истекли 72 часа с момента задержания — в этом случае, если не было суда, их должны отпустить.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова обратилась к белорусам. Она заявила, что президент услышал мнение трудовых коллективов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Караев: Любая революция, любой хаос порождает упадок жизни населения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика