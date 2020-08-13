\В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

Источник материала: Слуцк Город





13 августа в Слуцке прошла вторая женская акция солидарности. С 17 часов случчанки начали выстраиваться напротив райисполкома, к 20 вечера в цепочку собралось более трёхсот девушек с цветами и плакатами.

Колонна прошла по улице Ленина до Молодёжного центра и обратно, ГАИ и милиция акции не препятствовали.

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