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В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

13.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

13 августа в Слуцке прошла вторая женская акция солидарности. С 17 часов случчанки начали выстраиваться напротив райисполкома, к 20 вечера в цепочку собралось более трёхсот девушек с цветами и плакатами.

Колонна прошла по улице Ленина до Молодёжного центра и обратно, ГАИ и милиция акции не препятствовали.

Будет дополнено

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу
\В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

Фотографии будут добавлены

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу

 
 
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13 августа в Слуцке прошла вторая женская акция солидарности. С 17 часов случчанки начали выстраиваться напротив райисполкома, к 20 вечера в цепочку собралось более...
 
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