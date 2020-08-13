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В Слуцке второй день проходят женские акции против насилия: более 300 человек, шествие по городу
13.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
13 августа в Слуцке прошла вторая женская акция солидарности. С 17 часов случчанки начали выстраиваться напротив райисполкома, к 20 вечера в цепочку собралось более трёхсот девушек с цветами и плакатами.
Колонна прошла по улице Ленина до Молодёжного центра и обратно, ГАИ и милиция акции не препятствовали.
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13 августа в Слуцке прошла вторая женская акция солидарности. С 17 часов случчанки начали выстраиваться напротив райисполкома, к 20 вечера в цепочку собралось более...
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