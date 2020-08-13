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Юрий Воскресенский: «На меня вышли московские политологи». Кто стоит за массовыми беспорядками в Минске?

13.08.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кадры допроса Юрия Воскресенского – координатора штаба Бабарико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На видео подробный и откровенный рассказ, почему же он пришел с повинной.

Перед вами  Воскресенский Юрий Валерьевич. Бывший координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико. В июне занимался рутинной практикой сбора подписей за экс-банкира и агитацией. Но в один момент нашлась работка поинтересней. 

Юрий Воскресенский: «На меня вышли московские политологи». Кто стоит за массовыми беспорядками в Минске?


– На меня через сеть Facebook вышли московские политологи.

– Кто именно вышел на вас?

– Московский политолог Дмитрий Болкунец. Болкунец Дмитрий пригласил на встречу, которая состоялась в районе белорусского вокзала.

Юрий Воскресенский: «На меня вышли московские политологи». Кто стоит за массовыми беспорядками в Минске?

Дмитрий Болкунец российский политолог, неоднократно негативно высказывавшийся о нашей стране. Как оказывается, воюет он с нами не только словом. В Москве познакомил со своим закадычным другом Андреем Суздальцевым, известным очернителем Беларуси из либеральной высшей школы экономики. Первый контакт удался, знакомство состоялось, и через некоторое время прошла ещё одна встреча. 

Юрий Воскресенский: «На меня вышли московские политологи». Кто стоит за массовыми беспорядками в Минске?


– Он козырял своими связями с председателем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, а также своими связями в МИД Российской Федерации. С чего у меня сложилось мнение, что он, возможно, выражает их волю либо каким-то образом консультирует их. Он рассказывал, что его все время приглашают в различные экспертные группы при этих организациях. Дмитрий Болкунец высказывал намерение дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь накануне выборов. Он достал при встрече 30 тысяч рублей из личных средств со словами «Это на демократию» и посоветовал передать для закупки лазерных указок.

– Для чего вам нужны были лазерные указки?

– На случай применения насилия со стороны ОМОНа или на случай дестабилизации их цепей.

– Как именно должны были применяться лазерные указки?

– Светить в сотрудников.

– Куда светить?

– В лица сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы они не смогли выполнять свои функции по задержанию протестующих.

Юрий Воскресенский: «На меня вышли московские политологи». Кто стоит за массовыми беспорядками в Минске?

Указанными денежными средствами гражданин Воскресенский не побрезговал. Однако стоит отдать должное. Пока не начались уличные бои, всё это казалось веселым и увлекательным. А после первой крови на улицах Минска пришло осознание содеянного. Явка с повинной. 

Юрий Воскресенский: «На меня вышли московские политологи». Кто стоит за массовыми беспорядками в Минске?

– 12 августа 2020 осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с повинной в Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, где изложил все имеющиеся у меня сведения о правонарушениях. Кроме того, я понял, что меня использовали в качестве пешки. Я бы хотел призвать наших граждан, прежде всего молодежь, несовершеннолетнюю молодежь, не участвовать в данных акциях ввиду непредсказуемых последствий. Все вопросы надо решать путем переговоров в рамках легальных политических процедур.

Юрий Воскресенский: «На меня вышли московские политологи». Кто стоит за массовыми беспорядками в Минске?

Не надо быть большим аналитиком, чтобы увидеть параллели и пересечения между координатором и его боссом, Бабарико и его кураторами. Прислушаться сейчас к бывшему функционеру штаба ещё не поздно. Уже есть несколько десятков фактов, подтверждающих, что организованы и проплачены протесты из-за рубежа. Координация минских беспорядков напрямую идет через Telegram-каналы из Польши. Задействованы деньги и специалисты из разных стран, представляющих различные группы и сферы интересов. Но ведь это наша страна. И мы не можем её потерять.   

Люди в материале: Юрий Воскресенский, Дмитрий Болкунец

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Кадры допроса Юрия Воскресенского – координатора штаба Бабарико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На видео подробный и...
 
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