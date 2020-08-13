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Наталья Кочанова: отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нам не нужна драка. Не нужна война. Глава Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. И сейчас идет интенсивная работа в этом направлении.
Уже на вечер 13 августа отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям, говорится в обращении Натальи Кочановой.
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Наталья Кочанова: отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях
Новости Беларуси. Нам не нужна драка. Не нужна война. Глава Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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