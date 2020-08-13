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Наталья Кочанова: отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях

13.08.2020 23:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нам не нужна драка. Не нужна война. Глава Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. И сейчас идет интенсивная работа в этом направлении.

Наталья Кочанова: отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях

Уже на вечер 13 августа отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям, говорится в обращении Натальи Кочановой. 

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. Нам не нужна драка. Не нужна война. Глава Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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