Наталья Кочанова: отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нам не нужна драка. Не нужна война. Глава Совета Республики Наталья Кочанова обратилась к белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни. И сейчас идет интенсивная работа в этом направлении.





Уже на вечер 13 августа отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям, говорится в обращении Натальи Кочановой.