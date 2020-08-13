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Такого в Гродно еще не видели: на улицы вышли тысячи медиков и рабочих заводов

14.08.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около тысячи медиков выстроились в цепь солидарности в Гродно. Вечером 13 августа колонна из 5 тысяч человек - работников "Гродно Азот" и других людей, которые хотят перемен - прошли 11 километров по городу.

Такого в Гродно еще не видели: на улицы вышли тысячи медиков и рабочих заводов
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С утра 13 августа работники предприятий и учреждений Гродно выходили на акции протеста. Работа приостановлена в около десяти организациях и предприятиях города. Свое слово сказали и врачи: около 1000 медработников выстроились в цепь солидарности возле Гродненского государственного медицинского университета.

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В Гродно сотрудники «Химволокно» вышли требовать справедливых выборов, собралось более двух сотен человек. Успокаивать рабочих приехал мэр Гродно Мечислав Гой и начальник УВД Гродненщины Вадим Синявский.









«Кто дал команду фас – бить безоружных людей?!» — возмущались рабочие. Из толпы доносились возгласы, что почти у каждого родственники и знакомые пострадали от избиений на улицах Гродно после выборов.

Вадим Синявский попросил работников простить сотрудников милиции, которые «сделали вам больно».

Сегодня прошли собрания также на предприятиях "Гродножилстрой" и самом крупном - заводе "Гродно Азот".



Городские власти объезжают предприятия и пытаются успокоить людей. Но получается не очень: вечером две тысячи рабочих "Гродно Азот" вышли колонной к центру города и последовали на площадь Ленина к зданию облисполкома. По дороге к ним присоединялись другие люди из цепей солидарности, медики, рабочие заводов и предприятий, случайные прохожие. В целом образовалась колонна в 5 тысяч человек.





Люди возмущаются насилием со стороны силовиков и жестокими задержаниями. "У нас что, военное положение в стране? Почему по городам ездят БТРы и бегают люди с оружием? Мне страшно за своих детей", - рефреном отзывалось настроение горожан. И конечно, один из главных вопросов - результаты выборов. Но чиновники при любом неудобном вопросе отвечали "Это провокация" и отказывались хоть как-то комментировать политическую ситуацию в стране.
 
Теги: Гродно
 
 
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Около тысячи медиков выстроились в цепь солидарности в Гродно. Вечером 13 августа колонна из 5 тысяч человек - работников "Гродно Азот" и других людей, которые хотят...
 
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