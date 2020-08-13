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Латвия может отказаться от совместного проведения ЧМ по хоккею - 2021 из-за событий в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что проведение чемпионата мира по хоккею — 2021 совместно с Беларусью под вопросом из-за событий, происходящих в нашей стране, пишет
— Я думаю, что события в Беларуси резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Беларусью, — заявил Кришьянис Кариньш. — Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить.
Сможет ли Латвия сама взять на себя проведение чемпионата, в Латвийской хоккейной федерации комментировать отказались.
Ранее
Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой — 2021 должен пройти в Риге и Минске.
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала LTV7 заявил, что проведение чемпионата мира по хоккею - 2021 совместно с Беларусью под вопросом из-за...
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