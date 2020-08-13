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Латвия может отказаться от совместного проведения ЧМ по хоккею - 2021 из-за событий в Беларуси

14.08.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что проведение чемпионата мира по хоккею — 2021 совместно с Беларусью под вопросом из-за событий, происходящих в нашей стране, пишет DELFI со ссылкой на Русское вещание LTV7.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я думаю, что события в Беларуси резко меняют ситуацию. Сейчас я не вижу, как мы как страна можем устроить чемпионат вместе с Беларусью, — заявил Кришьянис Кариньш. — Я уже попросил Министерство образования и науки, которое отвечает и за спорт, связаться с Международной хоккейной федерацией, чтобы найти решение и понять, как мы правильнее всего можем поступить.

Сможет ли Латвия сама взять на себя проведение чемпионата, в Латвийской хоккейной федерации комментировать отказались.

Ранее стало известно, что вице-президент IIHF Калерво Куммола поднял вопрос о месте проведения турнира после политических протестов в Беларуси. По его словам, глава IIHF Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, успокоится ли ситуация.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой — 2021 должен пройти в Риге и Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала LTV7 заявил, что проведение чемпионата мира по хоккею - 2021 совместно с Беларусью под вопросом из-за...
 
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