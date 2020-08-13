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Юрий Караев: «К мирным протестам травля не имеет никакого отношения. Травля – это подлый приём»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Что же делают те, кто причисляет себя к мирным протестам, угрожая сыну сотрудника милиции, жене сотрудника милиции? Можно ли придумать более подлый прием?
Марат Марков, ОНТ:
Юрий Караев:
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Новости Беларуси. Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.
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