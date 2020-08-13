Глава МВД «по-человечески» извинился перед пострадавшими от милиции белорусами

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей, "попавших под раздачу" на акциях протеста.

Такое заявление он сделал в эфире программы "Марков. Ничего личного", а также принес извинения.

«При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми», – сказал Караев.

Также он объяснил, могут ли случайные прохожие стать заложниками такой ситуации. По словам Караева, есть действительно мирные люди, попавшие «под раздачу», а есть те, кто маскируется под мирных граждан.

Караев заявил, что задержанных мирных людей должны отпускать как можно быстрее, и это уже делается, передает ОНТ.

По словам Караева, за трое суток было совершено 11 сознательных наездов на правоохранителей. «По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — заявил он.

Юрий Караев потребовал, чтобы освещавшие акции протеста в республике журналисты, которые были задержаны и помещены в изоляторы временного содержания (ИВС), были выпущены в первую очередь. "Мое первое распоряжение - с журналистами, попавшими в ИВС в ЦИП (Центр изоляции правонарушителей - прим. ТАСС) разбирайтесь в первую очередь и выпускайте первыми", - сказал он. По его словам, он "всегда против любого насилия над журналистами", сообщает ТАСС.

Днем ранее Караев поручил подчиненным "не трогать" журналистов на массовых акциях протеста, "кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", однако, после этого последовали задержания.