Источник материала: Tut.by

Ксения Ситник высказалась о происходящем в Беларуси. Она написала, что всегда позиционировала себя крайне аполитичной, но больше так не может. Пост об этом появился в ее Instagram.



Ксения Ситник. Фото: instagram.com/ksenia_sitnik

Девушка написала, что третий день подряд тщетно пытается собрать воедино свои мысли. Она призналась, что никогда ранее не ощущала себя настолько бессильной, неспособной написать ни слова, захваченной страхом.

— Я всегда позиционировала себя крайне аполитично и отнюдь не оттого, что мне нечего сказать. Я была убеждена, чтобы осознанно оценивать мир вокруг, нужно разобраться в себе первично. Мой внутренний фокус внимания всегда был обращен внутрь себя.

Все внешнее и социальное было вторично, невесомо и малозначимо для нее, пишет Ксения. Но больше она так не может.

— Ибо можно молчать, уходить в психологическую самоизоляцию, терять дар речи от ужаса, но нельзя не чувствовать отчаяние, безысходность и всеобъемлющую боль, которая громадными шагами гуляет по улицам любимого города М (Минска. — Прим. ред). Ведь эта боль предательски близко. Она живет не где-то на разрушенных улицах Бейрута, не в глазах погибающих от голода индийских детей из трущоб, не в кровожадных религиозных протестах в Нигерии. Боль прямо здесь: в моем городе, на моей улице, возле моего подъезда, в моем раскаленном сердце. Ноет, скребет, разрастается вглубь и вширь, беспощадно разрывая меня на части.

Она отметила, что всегда считала мир неоднозначным и не делила все на абсолютное зло и абсолютное благо. Однако, подчеркивает она, ничто не сможет оправдать зверского насилия, сквозь которое проходит Беларусь в эти критические минуты.

— То, что происходит с нами, совершенно немыслимо вообразить даже в самом чудовищном и катастрофическом кошмаре. Избивать невинных, унижать безоружных, издеваться над женщинами и рисковать безопасностью детей — разве это любовь к родине и людям? А как вам спится по ночам? Слышите ли свою истинную совесть? Если эта кровавая жестокость не остановится, мы навсегда потеряем себя и друг друга.

И здесь нет места нейтральности и равнодушию, ведь как написано в предисловии легендарной книги Хемингуэя: «Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе».

Напомним, что слова поддержки белорусам уже высказали журналист Юрий Дудь, поэтесса Вера Полозкова, музыканты Сергей Михалок из «Ляписов», Олег Савченко из «ЛСП» , Noize MC, Сергей Жуков из «Руки вверх», рэп-исполнительница Alyona Alyona, актрисы Александра Бортич и Екатерина Варнава, публицист Виктор Шендерович, спортсменка Дарья Домрачева , группа NaviBand, музыкант Гарик Сукачев, белорусские комики Иван Усович и Слава Комиссаренко, основатель стартапа PandaDoc Микита Микадо, блогер Сыендук, комик Гарик Харламов, Ксения Собчак и многие другие. Популярный американский музыкант Джаред Лето также поддержал белорусов.

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