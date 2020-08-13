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Ксения Ситник высказалась о происходящем в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Ксения Ситник высказалась о происходящем в Беларуси. Она написала, что всегда позиционировала себя крайне аполитичной, но больше так не может. Пост об этом
Девушка написала, что третий день подряд тщетно пытается собрать воедино свои мысли. Она призналась, что никогда ранее не ощущала себя настолько бессильной, неспособной написать ни слова, захваченной страхом.
— Я всегда позиционировала себя крайне аполитично и отнюдь не оттого, что мне нечего сказать. Я была убеждена, чтобы осознанно оценивать мир вокруг, нужно разобраться в себе первично. Мой внутренний фокус внимания всегда был обращен внутрь себя.
Все внешнее и социальное было вторично, невесомо и малозначимо для нее, пишет Ксения. Но больше она так не может.
— Ибо можно молчать, уходить в психологическую самоизоляцию, терять дар речи от ужаса, но нельзя не чувствовать отчаяние, безысходность и всеобъемлющую боль, которая громадными шагами гуляет по улицам любимого города М (Минска. — Прим. ред). Ведь эта боль предательски близко. Она живет не где-то на разрушенных улицах Бейрута, не в глазах погибающих от голода индийских детей из трущоб, не в кровожадных религиозных протестах в Нигерии. Боль прямо здесь: в моем городе, на моей улице, возле моего подъезда, в моем раскаленном сердце. Ноет, скребет, разрастается вглубь и вширь, беспощадно разрывая меня на части.
Она отметила, что всегда считала мир неоднозначным и не делила все на абсолютное зло и абсолютное благо. Однако, подчеркивает она, ничто не сможет оправдать зверского насилия, сквозь которое проходит Беларусь в эти критические минуты.
— То, что происходит с нами, совершенно немыслимо вообразить даже в самом чудовищном и катастрофическом кошмаре. Избивать невинных, унижать безоружных, издеваться над женщинами и рисковать безопасностью детей — разве это любовь к родине и людям? А как вам спится по ночам? Слышите ли свою истинную совесть? Если эта кровавая жестокость не остановится, мы навсегда потеряем себя и друг друга.
Напомним, что слова поддержки белорусам уже
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Ксения Ситник высказалась о происходящем в Беларуси. Она написала, что всегда позиционировала себя крайне аполитичной, но больше так не может. Пост об этом...
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