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«Помните, нам всем вместе жить в этой стране». Минздрав выпустил обращение

14.08.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минздрав вечером 13 августа опубликовал в телеграм-канале обращение ведомства и Белорусского профсоюза работников здравоохранения.



«Министерство здравоохранения с тревогой следит за ситуацией, развивающейся в последние дни. Волна насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье.
Мы, врачи, призваны защищать и оберегать самое ценное из того, что есть у человека — его жизнь и здоровье, не можем безучастно наблюдать за происходящим. Жизнь и здоровье (всех без исключения) граждан нашей страны — бесценны», — сказано в обращении.

В обращении ведомство призывает соотечественников остановить раскручивание спирали насилия на улицах городов и не провоцировать друг друга.

«Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия. Жизнь очень хрупка и скоротечна, здоровье легко потерять, не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и поощрять наметившийся раскол в обществе! Помните, нам всем вместе жить в этой стране».

Напомним, 12 августа около 200 медиков вышли на акцию против насилия к медуниверситету в Минске. К ним приехал и глава Минздрава Владимир Караник, который позже назвал акцию срежиссированным мероприятием. 13 августа медики вышли снова.
 
Теги: Минск
 
 
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Минздрав вечером 13 августа опубликовал в телеграм-канале обращение ведомства и Белорусского профсоюза работников здравоохранения.
 
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