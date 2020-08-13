«Помните, нам всем вместе жить в этой стране». Минздрав выпустил обращение









«Министерство здравоохранения с тревогой следит за ситуацией, развивающейся в последние дни. Волна насилия, поломанные судьбы и потерянное здоровье.

Мы, врачи, призваны защищать и оберегать самое ценное из того, что есть у человека — его жизнь и здоровье, не можем безучастно наблюдать за происходящим. Жизнь и здоровье (всех без исключения) граждан нашей страны — бесценны», — сказано в обращении.





В обращении ведомство призывает соотечественников остановить раскручивание спирали насилия на улицах городов и не провоцировать друг друга.





«Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия. Жизнь очень хрупка и скоротечна, здоровье легко потерять, не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и поощрять наметившийся раскол в обществе! Помните, нам всем вместе жить в этой стране».



