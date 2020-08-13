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Медицинские работники Беларуси: «Остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга»

13.08.2020 21:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медицинские работники Беларуси: «Остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга»

Медицинские работники Беларуси выступили с обращением к согражданам и коллегам в связи с последними событиями в стране. Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

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Медицинские работники Беларуси выступили с обращением к согражданам и коллегам в связи с последними событиями в стране. Об этом информирует пресс-служба...
 
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