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Медицинские работники Беларуси: «Остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга»
Источник материала: ОНТ
Медицинские работники Беларуси выступили с обращением к согражданам и коллегам в связи с последними событиями в стране. Об этом
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Медицинские работники Беларуси: «Остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга»
Медицинские работники Беларуси выступили с обращением к согражданам и коллегам в связи с последними событиями в стране. Об этом информирует пресс-служба...
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