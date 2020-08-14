|
Юрий Караев: «Я с этим чувством и уверенностью живу здесь уже 34 года»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Личную историю рассказал министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Марат Марков, ОНТ:
Юрий Караев:
Марат Марков:
Юрий Караев:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Личную историю рассказал министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)