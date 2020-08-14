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«Хочу взять эту ответственность на себя». Глава МВД извинился перед «случайными людьми, попавшими под раздачу»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала
Юрий Караев, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Всегда старались обходиться как можно меньше, как можно мягче. Ну, я вообще не кровожадный человек. И не хочу никакого насилия, все же – наши граждане. У всех – семьи, дети, да просто человеческая жизнь и здоровье каждого из нас.
Марат Марков, ОНТ:
Юрий Караев:
Марат Марков:
Юрий Караев:
Марат Марков:
Кстати, посмотрите, какова тактика провокации. Выстроиться возле магазина «Спектр». Естественно, тут всё понятно. Если силы правопорядка начнут разгонять, заранее понятно, что попадут под раздачу те, кто просто пришёл в магазин за покупками, выходят оттуда. Это так называемая маскировка под мирное население.
Марат Марков:
Юрий Караев:
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«Хочу взять эту ответственность на себя». Глава МВД извинился перед «случайными людьми, попавшими под раздачу»
Новости Беларуси. Министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ извинился за травмы случайных людей на уличных акциях протеста. Юрий Караев, министр...
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