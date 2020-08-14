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Министр внутренних дел Беларуси: «Технология «цветных революций» именно и предполагает маскировку под случайных людей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала
Марат Марков, ОНТ:
Юрий Караев, министр МВД Беларуси:
Девятого числа, когда всё было без насилия и когда мы, как я говорю, животами выталкивали, что мы делали? Мы выполняем свой долг, мы не можем позволить быть массовому несанкционированному мероприятию в такой напряжённый общественно-политический момент.
Десятого числа, когда пошло насилие уже в отношении нас. Я приведу пример. Это на Стеле. Когда, скажем так, с господствующей высоты совершались набеги на ОМОН и силы правопорядка. И этому есть примеры на видео.
Одиннадцатого числа строятся баррикады. Что такое баррикады? Это уже оборонительные сооружения. Из контейнеров, вырывают скамейки с остановок, цветочные тумбы переворачивают. То есть строят какие-то сооружения, чтобы держаться в них –
Марат Марков:
Юрий Караев:
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Министр внутренних дел Беларуси: «Технология «цветных революций» именно и предполагает маскировку под случайных людей»
Новости Беларуси. Любая революция и хаос порождают упадок жизни населения, заявил министр внутренних дел Юрий Караев в эфире телеканала ОНТ. Марат Марков,...
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