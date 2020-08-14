«Цепи солидарности». В Волковыске женщины вышли на мирные протесты

Источник материала: Новости Волковыска

Женщины с цветами в руках прошли по улицам Волковыска.

Люди выходили на улицы города, выстраивались в живые цепи - так называемые «цепи солидарности» - собирались на площади, около крупных торговых центров, на набережной и просто у знаковых мест. Многие держали в руках цветы, ставшие символом мирного протеста и неприятия насилия. Большинство участвующих в таких акциях – женщины, многие – с детьми.

Большинство из них были в белой одежде или с белыми аксессуарами. На размещенных в интернете видео слышно, как их приветствуют проезжающие мимо автомобилисты.













Накануне в «цепь солидарности» выстроились несколько сотен женщин у Комаровского рынка в Минске, схожие акции проходили и в других районах города, а также в других регионах страны. В такие цепочки выстраивались в Гродно, Гомеле, Витебске и других городах страны. В Могилеве выстроившихся в цепь женщин разогнал ОМОН, нескольких участниц забрали в автобус, остальных вытеснили на другую сторону улицы. В Гомеле на акцию протеста вышли около 500 человек, они возложили цветы в память о жертвах насилия на ступени облисполкома.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Всего за три ночи протестов были задержаны около шести тысяч человек. СИЗО и ИВС в крупных городах переполнены.