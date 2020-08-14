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Брат-2. Задержанных у посольства Беларуси в Москве повели в автозак

14.08.2020 08:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве полицейские задержали как минимум двух участников несогласованной акции солидарности у посольства Беларуси на Маросейке.

 Очевидцы сказали, что задержанных провели в автозак.


фото для иллюстрации, Москва, посольство Беларуси в России

Вечером в четверг к дипмиссии пришли несколько десятков человек. По словам корреспондента "Интерфакса", люди собирались на обеих сторонах Покровки после пересечения со Старосадским переулком. При этом территория у церкви Космы и Дамиана напротив посольства, где акции проходили четыре вечера подряд, оцеплена силовиками.


Первый стихийный митинг у посольства прошел в воскресенье вечером, когда сотни граждан Беларуси простояли несколько часов в километровой очереди к избирательному участку, но не успели проголосовать. С тех пор акции там проходили каждый вечер. В среду полиция задержала нескольких человек и разогнала собравшихся.
 
 
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В Москве полицейские задержали как минимум двух участников несогласованной акции солидарности у посольства Беларуси на Маросейке.
 
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