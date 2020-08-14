Брат-2. Задержанных у посольства Беларуси в Москве повели в автозак

Очевидцы сказали, что задержанных провели в автозак.









фото для иллюстрации, Москва, посольство Беларуси в России





"Интерфакса", люди собирались на обеих сторонах Покровки после пересечения со Старосадским переулком. При этом территория у церкви Космы и Дамиана напротив посольства, где акции проходили четыре вечера подряд, оцеплена силовиками. Вечером в четверг к дипмиссии пришли несколько десятков человек. По словам корреспонденталюди собирались на обеих сторонах Покровки после пересечения со Старосадским переулком. При этом территория у церкви Космы и Дамиана напротив посольства, где акции проходили четыре вечера подряд, оцеплена силовиками.









Первый стихийный митинг у посольства прошел в воскресенье вечером, когда сотни граждан Беларуси простояли несколько часов в километровой очереди к избирательному участку, но не успели проголосовать. С тех пор акции там проходили каждый вечер. В среду полиция задержала нескольких человек и разогнала собравшихся.



