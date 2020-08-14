|
Брат-2. Задержанных у посольства Беларуси в Москве повели в автозак
Источник материала: Партизан
В Москве полицейские задержали как минимум двух участников несогласованной акции солидарности у посольства Беларуси на Маросейке.
Очевидцы сказали, что задержанных провели в автозак.
фото для иллюстрации, Москва, посольство Беларуси в России
Вечером в четверг к дипмиссии пришли несколько десятков человек. По словам корреспондента
Первый стихийный митинг у посольства прошел в воскресенье вечером, когда сотни граждан Беларуси простояли несколько часов в километровой очереди к избирательному участку, но не успели проголосовать. С тех пор акции там проходили каждый вечер. В среду полиция задержала нескольких человек и разогнала собравшихся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Москве полицейские задержали как минимум двух участников несогласованной акции солидарности у посольства Беларуси на Маросейке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)