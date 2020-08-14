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«Айтишная» Rozum Robotics ушла в забастовку
Источник материала: Партизан
T-компания Rozum Robotics объявила о бессрочной забастовке работников.
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Основатель и CEO Rozum Robotics Виктор Хаменок подтвердил, что сотрудники принесли уведомление с подписями, что они будут бастовать, пока происходящая в стране ситуация не разрешится.
Хаменок говорит, что сотрудники требуют остановить запугивание и насилие в отношении мирных граждан, освободить всех политзаключенных и задержанных, провести новые прозрачные выборы президента. Одно из требований — обеспечить граждан свободным доступом к информации. Также работники попросили оповестить СМИ о начавшейся забастовке.
У нас в компании сотрудник пропал — один из топ-менеджеров. Ситуация напряженная, все боятся выходить на работу.
Виктор Хаменок
Как сообщалось, в ночь с 9 на 10 августа был арестован совладелец и операционный директор Rozum Robotics Михаил Чупринский. По камерам видеонаблюдения установлено, что его арестовали в 00:45 в подъезде собственного дома. На данный момент нахождение Михаила неизвестно. Окрестина, Жодино и районные РОВД Минска нахождение Чупринского у себя отрицают.
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T-компания Rozum Robotics объявила о бессрочной забастовке работников.
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