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Эксперт назвал главные экономические риски политического противостояния

14.08.2020 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главными рисками экономического роста в Беларуси становятся возможные длительные забастовки на предприятиях и проблемы с доступом в интернет, увеличение дефицита бюджета за счет расходов на сдерживание протестов. Такое мнение в комментарии OL высказал вице-президент в Беларуси Европейской брокерской компания EXANTE Александр Шкут.



По мнению эксперта, слабая институциональная система и относительно большой госдолг (около 50% от ВВП), номинированный преимущественно в иностранной валюте, увеличивают риск дефолта и ухудшают возможности рефинансирования на выгодных условиях.

Александр Шкут обратил внимание на то, что гособлигации Беларуси на Московской бирже обвалились сегодня во время новостей о том, что США и ЕС рассматривают возможность введения против страны санкций.

В моменте падение достигло почти 3%, однако минимальные уровни, зафиксированные 19 марта не были достигнуты. Доходность выпуска „Беларусь-07“, номинированного в российских рублях, с погашением в 2025 году превысила 9,1% годовых. Обвал котировок состоялся при относительно небольшом объеме торгов, что свидетельствует об отсутствии на рынке крупных покупателей по текущим ценам. Котировки еврооблигаций на внешних рынках также падают почти на 2%.

По мнению эксперта, одним из триггеров происходившего на биржах стало сообщение от международного рейтингового агентства S&P Global Ratings о возможном пересмотре суверенного кредитного рейтинга Беларуси. Российское рейтинговое агентство АКРА также 7 августа сообщило о возможности понижения рейтинга в худшую сторону в течение ближайших 90 дней.

Компенсирующие факторы — это накопленные международные резервы, которые на 1 августа составляли $8,9 млрд (16% от ВВП), а также отсроченное влияние негативных факторов, стабилизация инфляции и высокое качество человеческого капитала.
 
Теги: Новости
 
 
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Главными рисками экономического роста в Беларуси становятся возможные длительные забастовки на предприятиях и проблемы с доступом в интернет, увеличение...
 
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