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Я свободен! Солист Большого театра отказался от звания лауреата гранд-премии президента Беларуси
Источник материала: Партизан
Солист Большого театра Беларуси, победитель ряда международных конкурсов Илья Сильчуков последовал примеру Владимира Спивакова.
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Солист Большого театра Беларуси, победитель ряда международных конкурсов Илья Сильчуков последовал примеру Владимира Спивакова.
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