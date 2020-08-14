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Я свободен! Солист Большого театра отказался от звания лауреата гранд-премии президента Беларуси

14.08.2020 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Солист Большого театра Беларуси, победитель ряда международных конкурсов Илья Сильчуков последовал примеру Владимира Спивакова.

Я свободен! Солист Большого театра отказался от звания лауреата гранд-премии президента Беларуси
В свете всего произошедшего я отказываюсь носить звание 3-жды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев.
 
 
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Солист Большого театра Беларуси, победитель ряда международных конкурсов Илья Сильчуков последовал примеру Владимира Спивакова.
 
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