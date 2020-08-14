﻿ На БМЗ требуют мэра: всё новые предприятия присоединяются к протестам. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На БМЗ требуют мэра: всё новые предприятия присоединяются к протестам

14.08.2020 11:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Десятки предприятий в Беларуси присоединятся в пятницу к протестному движению.

На БМЗ требуют мэра: всё новые предприятия присоединяются к протестам
Участники акций уже собираются на заводе Козлова, МЭТЗ, ТЭЦ-4 в Минске, к полудню на протест намереваются выйти сотрудники "Мапида" и "Нафтана" – и это далеко не все предприятия в стране, работники которых решили выразить свое отношение к итогам выборов.

По предварительной информации, к акции намерены присоединиться Табачная фабрика, Мясокомбинат, "Азот".

С утра возле заводоуправления БМЗ собираются сотрудники, не задействованные сейчас на производстве – те, кто возвращается с ночной смены или должен выйти во вторую. Собравшиеся не выдвигают экономических требований. Их цель – поддержать акции протеста против насилия.

Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел директор завода, мэр Жлобина и начальник РУВД.

По словам рабочих, бастовать им не разрешают, руководство предупредило, что один из пытавшихся вчера не работать уже уволен.

Второй день по стране проходят забастовки и акции протеста на заводах и компаниях. Накануне массовая акция прошла на жодинском заводе БелАЗ, были митинги на МАЗе, работать отказались почти полторы сотни работников гродненского "Терразита", "Гродножилстроя".  
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десятки предприятий в Беларуси присоединятся в пятницу к протестному движению.
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель райисполкома и прокурор Солигорска вышли на стихийное общение с горожанами во время митинга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика