|
На БМЗ требуют мэра: всё новые предприятия присоединяются к протестам
Источник материала: Партизан
Десятки предприятий в Беларуси присоединятся в пятницу к протестному движению.
Участники акций уже собираются на заводе Козлова, МЭТЗ, ТЭЦ-4 в Минске, к полудню на протест намереваются выйти сотрудники "Мапида" и "Нафтана" – и это далеко не все предприятия в стране, работники которых решили выразить свое отношение к итогам выборов.
По предварительной информации, к акции намерены присоединиться Табачная фабрика, Мясокомбинат, "Азот".
С утра возле заводоуправления БМЗ собираются сотрудники, не задействованные сейчас на производстве – те, кто возвращается с ночной смены или должен выйти во вторую. Собравшиеся не выдвигают экономических требований. Их цель – поддержать акции протеста против насилия.
Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел директор завода, мэр Жлобина и начальник РУВД.
По словам рабочих, бастовать им не разрешают, руководство предупредило, что один из пытавшихся вчера не работать уже уволен.
Второй день по стране проходят забастовки и акции протеста на заводах и компаниях. Накануне массовая акция прошла на жодинском заводе БелАЗ, были митинги на МАЗе, работать отказались почти полторы сотни работников гродненского "Терразита", "Гродножилстроя".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десятки предприятий в Беларуси присоединятся в пятницу к протестному движению.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)