На БМЗ требуют мэра: всё новые предприятия присоединяются к протестам

Участники акций уже собираются на заводе Козлова, МЭТЗ, ТЭЦ-4 в Минске , к полудню на протест намереваются выйти сотрудники "Мапида" и "Нафтана" – и это далеко не все предприятия в стране, работники которых решили выразить свое отношение к итогам выборов.





По предварительной информации, к акции намерены присоединиться Табачная фабрика, Мясокомбинат, "Азот".





С утра возле заводоуправления БМЗ собираются сотрудники, не задействованные сейчас на производстве – те, кто возвращается с ночной смены или должен выйти во вторую. Собравшиеся не выдвигают экономических требований. Их цель – поддержать акции протеста против насилия.





Собравшиеся требуют, чтобы к ним вышел директор завода, мэр Жлобина и начальник РУВД.





По словам рабочих, бастовать им не разрешают, руководство предупредило, что один из пытавшихся вчера не работать уже уволен.





Второй день по стране проходят забастовки и акции протеста на заводах и компаниях. Накануне массовая акция прошла на жодинском заводе БелАЗ, были митинги на МАЗе, работать отказались почти полторы сотни работников гродненского "Терразита", "Гродножилстроя".











