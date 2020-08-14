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Ушел в несознанку: замглавы МВД Беларуси отрицает издевательства над задержанными

14.08.2020 11:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Замминистра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков заявил, что над задержанными на протестах в Минске не издевались.




В ночь на пятницу задержанных начали массово выпускать из изолятора на улице Окрестина. Первое, о чем рассказывали вышедшие на свободу люди - избиения и издевательства со стороны силовиков.

Замминистра МВД ночью приезжал к ЦИП на Окрестина, на вопрос об издевательствах над задержанными он ответил: "Издевательств никаких не было". 

Но в ответ услышал: "Вас все равно будут судить".

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента. В отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. А после задержаний, по многочисленным видеосвидетельствам, которые есть в интернете, целый арсенал издевательств.
 
Теги: Минск
 
 
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Замминистра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков заявил, что над задержанными на протестах в Минске не издевались.
 
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