«Я бывший офицер, и мне стыдно». Гендиректор ФК БАТЭ выкинул свою военную форму

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский раскритиковал жестокость силовиков по отношению к протестующим в Беларуси и записал видео, где он выбрасывает в мусорный контейнер форму с офицерскими погонами.

Михаил Залевский является бывшим офицером. Таким образом, он поддержал акцию ряда нынешних и бывших представителей силовых структур, высказавших свой протест действий в отношении митингующих.

Отметим, что форвард команды Антон Сарока получил семь суток за участие в акции протеста.