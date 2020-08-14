ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я бывший офицер, и мне стыдно». Гендиректор ФК БАТЭ выкинул свою военную форму

14.08.2020 12:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский раскритиковал жестокость силовиков по отношению к протестующим в Беларуси и записал видео, где он выбрасывает в мусорный контейнер форму с офицерскими погонами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нет слёз смотреть на произвол дубинок и беззаконие силы Я бывший офицер и ныне СТЫДНО через край Прошу, ОСТАНОВИТЕСЬ ради мира Неужто вам ни женщин, ни детей не жаль? Присяги вспомните слова, отцов отвагу, доблесть дедов Здесь НЕТ ВРАГОВ, вокруг соседи, жёны и друзья ЗАДУМАЙТЕСЬ в кого вы направляете дубину Переступить через простых людей НЕЛЬЗЯ

Публикация от Zaleuski Mikhail (@mikhailzaleuski)

Михаил Залевский является бывшим офицером. Таким образом, он поддержал акцию ряда нынешних и бывших представителей силовых структур, высказавших свой протест действий в отношении митингующих.

Отметим, что форвард команды Антон Сарока получил семь суток за участие в акции протеста.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский раскритиковал жестокость силовиков по отношению к протестующим в Беларуси и записал видео, где он...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко демонстрирует, что не боится забастовок. Ну-ну...
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика