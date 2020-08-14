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«Я бывший офицер, и мне стыдно». Гендиректор ФК БАТЭ выкинул свою военную форму
Источник материала: Tut.by
Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский раскритиковал жестокость силовиков по отношению к протестующим в Беларуси и записал видео, где он выбрасывает в мусорный контейнер форму с офицерскими погонами.
Михаил Залевский является бывшим офицером. Таким образом, он
Отметим, что форвард команды Антон Сарока
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Генеральный директор футбольного клуба БАТЭ Михаил Залевский раскритиковал жестокость силовиков по отношению к протестующим в Беларуси и записал видео, где он...
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