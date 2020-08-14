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Тихановская впервые после отъезда из страны обратилась к беларусам: у неё созрел новый план

14.08.2020 13:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Светлана Тихановская, которая после выборов, как считается, из-за давления властей уехала из Беларуси в Литву, выпустила первое видеообращение к беларусам. Вот о чем в нем идет речь.

Тихановская призналась, что мы все сделали нечто невероятное: сказали твердое «нет» старой власти. Она поблагодарила людей, которые были рядом с ней: свою команду, штабы Валерия Цепкало и Виктора Бабарико. Светлана также сказала «спасибо» каждому избирателю, который проголосовал за нее. «И нас, сторонников перемен, большинство. Этому есть документальное подтверждение – копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. А в Новой Боровой – 90%. Беларусы больше никогда не захотят жить с прежней властью. В его победу никто не верит», – подчеркнула Тихановская.

Она попросила остановить насилие на улицах беларуских городов: «Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе».

Светлана также предложила всем вместе защить свой выбор. «Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, Светлану Тихановскую. Ссылка будет под видео. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Наши голоса должны быть услышаны», – напоследок заявила она.

 
 
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Светлана Тихановская, которая после выборов, как считается, из-за давления властей уехала из Беларуси в Литву, выпустила первое видеообращение к беларусам. Вот о...
 
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