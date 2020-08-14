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Липовый, рапсовый, разнотравный. Какие виды мёда есть в Беларуси
Источник материала: СТВ
Существует много сортов меда: и липовый, и рапсовый, и разнотравный. Какой мед у нас в Беларуси можно назвать самым лучшим, узнали в программе
Евгений Карпинчик, потомственный пчеловод, кандидат химических наук:
Поэтому самый популярный это разнотравный и луговой?
Евгений Карпинчик:
Что полезнее: сам мед или другие продукты пчеловодства? Или так вопрос ставить нельзя?
Евгений Карпинчик:
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Существует много сортов меда: и липовый, и рапсовый, и разнотравный. Какой мед у нас в Беларуси можно назвать самым лучшим, узнали в программе «Новое утро» на...
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