Глава Еврокомиссии потребовала санкций в отношении белорусских чиновников

"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушал демократические ценности или права человека в Беларуси", - написала она в Twitter.





Глава Еврокомиссии также отметила, что сегодняшняя дискуссия министров иностранных дел ЕС "продемонстрирует нашу решительную поддержку прав людей в Беларуси".





Белорусский вопрос в пятницу обсуждается на видеоконференции глав МИД ЕС. Кроме того, Эстония намерена поднять вопрос о ситуации в Беларуси на открытом заседании Совета Безопасности ООН, в котором могут принять участие государства, не входящие в совет.





Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу на выборах в первом туре одержал президент Беларуси Александр Лукашенко.





Недовольные озвученными результатами люди с вечера 9 августа выходят на улицы. До 13 августа акции жестко подавлялись силовиками - в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.





По состоянию на утро четверга количество задержанных достигло 6,7 тысячи человек, вечером этого же дня их начали отпускать из минского ЦИП и тюрьмы в Жодино. Многие - в страшном состонии.



