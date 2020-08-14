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Минский СКА стартует на международном турнире в Москве

14.08.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минский СКА стартует на международном турнире в Москве

Серебряный призер чемпионата страны по гандболу минский СКА стартует на международном турнире в Москве. 

В составе «армейцев» на турнир отправилось 16 гандболистов. СКА сыграет с клубом «Донские казаки» – ЮФУ. Во втором полуфинале встретятся московский ЦСКА и «Пермские Медведи». Состав СКА этим летом значительно изменился, ушли ветераны команды: Сергей Шилович, Иван Бровко, Денис Рутенко карьеру завершили. Дмитрий Никуленков занял тренерский пост. Из опытных игроков в составе минчан можно отметить лишь Дмитрия Камышика, вернувшегося из клуба «Нева» и украинского легионера Богдана Черкащенко. Матч «Донские казаки-ЮФУ» – СКА начнется в 14 часов.

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Серебряный призер чемпионата страны по гандболу минский СКА стартует на международном турнире в Москве.  В составе «армейцев» на турнир отправилось 16...
 
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