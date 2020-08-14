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Великобритания смягчает карантинные меры
Источник материала: ОНТ
После вынужденной паузы Великобритания смягчает карантинные меры.
Там постепенно начнут открываться театры, музыкальные и концертные площадки, но при обязательном условии: строгое соблюдение социальной дистанции. Также возобновят работу катки и боулинг-клубы, а салонам красоты разрешат оказывать все виды услуг.
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После вынужденной паузы Великобритания смягчает карантинные меры. Там постепенно начнут открываться театры, музыкальные и концертные площадки, но при...
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