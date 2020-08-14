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Продукты, снижающие риск развития болезней сердца, назвали ученые
Источник материала: ОНТ
Какие продукты нужно употреблять, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов, а еще снизить риск появления сахарного диабета рассказали ученые из Университета Гуэлфа в Канаде,
При высоком уровне сахара в крови повреждаются кровеносные сосуды, что приводит к гипертонии, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
Но, включив в рацион зернобобовые, проблем можно избежать.
Фасоль, нут, сухой горох, чечевица, бобы помогают не только снизить уровень сахара и холестерина в крови, но за счет высокого содержания белка и клетчатки, контролировать вес.
А еще зернобобовые богаты витаминами и минералами: кальцием, железом, калием, цинком и магнием.
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Какие продукты нужно употреблять, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов, а еще снизить риск появления сахарного диабета рассказали ученые из Университета...
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