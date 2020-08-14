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Продукты, снижающие риск развития болезней сердца, назвали ученые

14.08.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Продукты, снижающие риск развития болезней сердца, назвали ученые

Какие продукты нужно употреблять, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов, а еще снизить риск появления сахарного диабета рассказали ученые из Университета Гуэлфа в Канаде, пишет РИА «Новости». 

При высоком уровне сахара в крови повреждаются кровеносные сосуды, что приводит к гипертонии, увеличивает риск сердечного приступа и инсульта. 

Но, включив в рацион зернобобовые, проблем можно избежать.

Фасоль, нут, сухой горох, чечевица, бобы помогают не только снизить уровень сахара и холестерина в крови, но за счет высокого содержания белка и клетчатки, контролировать вес.

А еще зернобобовые богаты витаминами и минералами: кальцием, железом, калием, цинком и магнием.

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Какие продукты нужно употреблять, чтобы сохранить здоровье сердца и сосудов, а еще снизить риск появления сахарного диабета рассказали ученые из Университета...
 
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