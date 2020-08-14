Пограничники не впустили в Беларусь двух граждан Латвии: их подозревают в попытке организации провокаций

Источник материала: ОНТ

12 августа белорусские пограничники остановили на границе двух граждан Латвии, прилетевших в Беларусь пассажирским рейсом «Лондон-Минск». В итоге разбирательства было решено не впускать их в страну на основании ст. 30 Закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Граждан Латвии 1975 и 1993 годов рождения заподозрили в намерении организовать провокации на территории Беларуси. Так, один мужчина рассказал, что он приехал в Беларусь отдохнуть, однако конкретное место отдыха он назвать затруднился. Второй мужчина заявил, что это рабочая поездка, однако созвониться с рабочим партнером из Беларуси он так и не смог, так как для связи у него был записан латвийский номер телефона.

Оба иностранца были спортивного телосложения, при себе имели порядка $15 тыс. Кроме того, у одного из «гостей» была татуировка с нацистской свастикой и нанесенной поверх неё розой ветров. Еще более подозрительными пограничникам показался чат в Telegram, в котором состояли иностранцы и в котором они, вместе с еще двумя латышами и тремя гражданами Украины, обсуждали покупку военных касок, а также сумму и вид валюты, которую иностранцы привезли с собой в Беларусь.

Кроме того, в телефоне одного из иностранцев были найдены фото растущей конопли и выкуривания им же самокруток.

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