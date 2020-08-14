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Медовый Спас: что можно и нельзя делать в этот день?

14.08.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Медовый Спас: что можно и нельзя делать в этот день?

14 августа православные верующие отмечают праздник в честь Спасителя Иисуса Христа – медовый Спас. С этого дня начинается и Успенский пост.

Медовый Спас – это первый из трех Спасов, которые отмечают в августе. В дни Спаса верующие приносят в храм плоды своих трудов. Сегодня – мед, 19 августа - Яблочный Спас - фрукты с огорода, а 29-го - Ореховый (или Хлебный) спас - пшеницу и орехи.

Обычай освящать урожай появился еще до земной жизни Христа, а смысл дошел и до наших дней: так верующие благодарят Бога за земные плоды. На медовый Спас в церковь несут освящать соты, а в народе говорят: «На первый Спас и нищий медку покушает».

Народные обычаи:

  • озимые нужно сажать сегодня – если пойдет дождь, то значит, будет хороший урожай;
  • священники окропляли поля и колодцы святой водой в этот день, поэтому праздник называется еще и Мокрым Спасом;
  • в этот день рыли новые колодцы и подновляли старые;
  • сегодня можно активно есть и использовать мед вместе с маком для приготовления различных кулинарных изделий;
  • девушки гадали на суженого в этот день.

Что нельзя делать:

  • нельзя есть мясное, молочное, яйца и даже рыбу;
  • пробовать неосвященные плоды нового урожая;
  • запрещается в этот день выполнять тяжелую работу; 
  • отказывать в милостыне нищим;
  • запрещаются ссоры, споры, дурные мысли и поступки.

Народные приметы:

  • с первого Спаса отцветают розы, падают хорошие росы;
  • на первый Спас лошадей купают, а пчелы перестают носить медовую взятку;
  • согласно поверью, на медовый Спас прощаются все женские грехи, совершенные за год.

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14 августа православные верующие отмечают праздник в честь Спасителя Иисуса Христа – медовый Спас. С этого дня начинается и Успенский пост. Медовый Спас – это...
 
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