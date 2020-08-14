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Медовый Спас: что можно и нельзя делать в этот день?
Источник материала: ОНТ
14 августа православные верующие отмечают праздник в честь Спасителя Иисуса Христа – медовый Спас. С этого дня начинается и
Медовый Спас – это первый из трех Спасов, которые отмечают в августе. В дни Спаса верующие приносят в храм плоды своих трудов. Сегодня – мед, 19 августа - Яблочный Спас - фрукты с огорода, а 29-го - Ореховый (или Хлебный) спас - пшеницу и орехи.
Обычай освящать урожай появился еще до земной жизни Христа, а смысл дошел и до наших дней: так верующие благодарят Бога за земные плоды. На медовый Спас в церковь несут освящать соты, а в народе говорят: «На первый Спас и нищий медку покушает».
Народные обычаи:
Что нельзя делать:
Народные приметы:
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14 августа православные верующие отмечают праздник в честь Спасителя Иисуса Христа – медовый Спас. С этого дня начинается и Успенский пост. Медовый Спас – это...
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