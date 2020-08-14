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В Пентагоне появится специальная группа по изучению НЛО

14.08.2020 13:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Пентагоне появится специальная группа по изучению НЛО

В Министерстве обороны США (Пентагон) будет сформирована целевая группа для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые неоднократно наблюдались американскими военными летчиками. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Согласно сведениям источника, курировать работу нового подразделения будет первый заместитель обороны Дэвид Норквист. Официально о формировании новой структуры будет объявлено через несколько дней. Ранее исследованием НЛО занимался отдел специальных расследований США. Отмечается, что телеканалом был направлен официальный запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать данную информацию, однако ответа пока не поступило.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал подумать над снятием грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах, а также о так называемом Розуэлльском инциденте, произошедшем 4 июля 1947 года, когда на ранчо близ Розуэлла (штат, Нью-Мексико) разбился воздушный шар, использовавшийся для изучения звуковых волн во время ядерных испытаний. Военные тогда скрыли подробности инцидента, что в свою очередь породило массу слухов и конспирологических теорий.

Также, в конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи американских военных летчиков, на которых были запечатлены «воздушные явления» также охарактеризованные, как неопознанные.

Фото: Ivan Cholakov / Shutterstock / FOTODOM

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В Министерстве обороны США (Пентагон) будет сформирована целевая группа для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО),...
 
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