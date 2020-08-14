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У Little Big - новый клип. После него вам страшно захочется есть!

14.08.2020 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У российской рэйв-группы Little Big вышел новый танцевальный клип Tacos — он посвящен еде разных стран мира. В нем снялся Дмитрий Красилов — «пухляш» из клипа Uno. Уверены, что после просмотра вам страшно захочется есть.

Little Big остаются верны себе. Их новый клип — это очередной эстетский сюрреализм, срежиссированный Алиной Пязок. В этот раз ролик посвящен кухням разных стран мира. Участники группы появляются в нарядах, стилизованных под тако, буррито, пиццу, пасту, соусы, газировку и другие блюда.

Все это — галлюцинация персонажа Дмитрия Красилова, «пухляша» из клипа Little Big Uno, по которому весной

 
 
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У российской рэйв-группы Little Big вышел новый танцевальный клип Tacos - он посвящен еде разных стран мира. В нем снялся Дмитрий Красилов - «пухляш» из клипа Uno. Уверены,...
 
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