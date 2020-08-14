У Little Big - новый клип. После него вам страшно захочется есть!

Источник материала: Tut.by

У российской рэйв-группы Little Big вышел новый танцевальный клип Tacos — он посвящен еде разных стран мира. В нем снялся Дмитрий Красилов — «пухляш» из клипа Uno. Уверены, что после просмотра вам страшно захочется есть.

Little Big остаются верны себе. Их новый клип — это очередной эстетский сюрреализм, срежиссированный Алиной Пязок. В этот раз ролик посвящен кухням разных стран мира. Участники группы появляются в нарядах, стилизованных под тако, буррито, пиццу, пасту, соусы, газировку и другие блюда.