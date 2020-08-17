Источник материала: Новости Волковыска

Дворы опустели, девушки одели самые красивые красные и белые платья, и не только платья. Мужчины тут и там в белых и красных футболках. Это невероятная по своим масштабам акция собрала всех красивых людей Волковыска на площади Ленина для марша победы. У людей нет координаторов, их никто не сгоняет, каждый волковычанин пришел по зову сердца. Семьями, с маленькими детьми, одни, с друзьями.

Выступающая возле памятнику Ленину, просит подойти всех, кто пострадал при задержаниях 9-11 августа, чтобы помочь этим людям.

Но вот колонна людей двинулась по пустым улицам города, кое-где с балконов все же выглядывали люди и скандировали вместе с толпой. Волонтеры на своих авто подвозили воду, помогая справиться с жарой. Предприниматели района бесплатно давали людям шарики, которые украсили колонну людей.

Около универсама заметили, что милиция остановила ребят на мотоциклах, видимо, хотела задержать, но единство волковычан, которые дружно скандировали «Отпусти!» в течение нескольких минут, помогло мотоциклистам, и колонна продолжила свой путь.

Такого количества людей улицы Волковыска вряд ли видели. Возле райбольницы колонна разделилась по обе стороны дороги, а, вернувшись на площадь, казалось, что идущие туда люди никогда не закончатся. В завершение горожане пронесли огромное полотнище бело-красно-белого флага вокруг фонтана.

И пока бюджетников добровольно-принудительно сгоняли в Минск на митинг в поддержку Лукашенко, вся Беларусь, как на праздник, собралась на марш за свободу и за новую, светлую, вольную Беларусь.