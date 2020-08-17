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Лукашенко: Там, куда вы ринулись, другие законы
Источник материала: ОНТ
Белорусский президент Александр Лукашенко провел беседу с работниками Минского завода колесных тягачей. Об этом
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Белорусский президент Александр Лукашенко провел беседу с работниками Минского завода колесных тягачей. Об этом пишет БЕЛТА. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен...
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