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Цинизм дня. Лукашенко о пытках на Окрестина: они сами бросались на ментов

17.08.2020 12:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко на МЗКТ высказался про пытки на Окрестина.

«Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно».

«На Окрестила 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали». 

«На Окрестила, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?» 

В этот момент его начинают освистывать. «Спасибо». Кричат - «УХОДИ! УХОДИ!» - «Ну спасибо, спасибо. Я вижу тут группа эта. Я вижу вас, не волнуйтесь. Я это всё услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!» 



Вы еще сомневаетесь, что пока Лукашенко у власти, это зверство, о котором мы еще не все знаем, в любой момент может повторится?
 
 
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Лукашенко на МЗКТ высказался про пытки на Окрестина.
 
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